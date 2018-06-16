Три сотни голых велосипедистов проехали по центру Брюсселя

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Манифестация полностью голых велосипедистов проехала в субботу через "европейский квартал" Брюсселя и пересекла исторический центр бельгийской столицы, передает корреспондент "Интерфакса".

Около 300 активных защитников окружающей среды протестуют таким образом против отсутствия безопасности в городе для велосипедистов и против загрязнения окружающей среды. И то, и другое они связывают с избытком автомашин на улицах Брюсселя.

Еще один аспект их протеста - "диктат моды и рекламы". С этим связано появление манифестантов на публике в голом виде, что, по их мнению, должно означать "возврат к природным истокам" человека.

Лозунг акции: "Езда без мотора и ложного стыда".

Манифестация голышом также призвана символизировать уязвленность велосипедистов на улицах Брюсселя.