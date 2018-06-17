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На территорию генконсульства РФ в Одессе забросили "кровавые" мячи

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Около двух десятков человек устроили протестную акцию у стен генерального консульства России в Одессе и забросили на территорию дипмиссии пять окрашенных красным цветом футбольных мячей, передает корреспондент "Интерфакса".

Акция прошла в субботу вечером и продлилась около 20 минут. Ее участники, около половины из которых были активистами одесского "Автомайдана", призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцов и других своих сограждан, находящихся в российских тюрьмах.

Они также выразили протест против проведения Чемпионата мира по футболу в России, облив мячи красной краской и "забив голы" через забор российской дипмиссии.

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Теги: Одесса, Украина
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