Появилась информация о жертвах землетрясения в Японии

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Два человека могли стать жертвами землетрясения в японской префектуре Осака в понедельник, сообщили местные СМИ.

По их данным, под обрушивавшейся стеной одного из домов оказались пожилой мужчина и девочка-подросток. Кроме того, несколько человек пребывают в состоянии "кардиопульмонального шока".

Информация СМИ пока не подтверждается официальными источниками. Ранее представитель правительства на основе первичных данных заявил об отсутствии серьезных разрушений и пострадавших.

Как ранее сообщило Метеорологическое агентство Японии, землетрясение магнитудой 5,9 произошло около 08:00 по местному времени (02:00 мск) в японской префектуре Осака. Позднее магнитуда землетрясения была повышена агентством до 6,1.

По сообщениям властей, АЭС в зоне землетрясения не пострадали. Вместе с тем, СМИ информируют о том, что из предосторожности приостановлено движение пассажирских поездов в Осаке, около 170 тыс. домов в Осаке и соседней префектуре Хёго остались без электроэнергии.