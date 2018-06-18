В Лондоне поезд сбил трех человек

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Британская полиция инициировала расследование по факту гибели трех человек, которые, вероятно, попали под колеса пригородного поезда близ района Брикстон на юге Лондона. Об этом сообщает в понедельник газета The Guardian со ссылкой на местную транспортную службу.

"Мы усиленно работаем над тем, чтобы понять, что произошло и как именно эти три человека погибли на железнодорожных путях. В настоящее время мы не можем точно объяснить, как произошла их гибель, и проводим несколько срочных допросов", - приводит издание слова сотрудника службы Гэри Ричардсона.

При этом он призвал всех, кто мог быть свидетелем произошедшего, предоставить имеющуюся у них информацию.

"Мои мысли - с семьями и друзьями погибших трех человек", - добавил Ричардсон.

В связи с инцидентом движение поездов приостановлено в этом районе британской столицы.