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В ООН призвали США прекратить разделение семей нелегальных иммигрантов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн в понедельник призвал Вашингтон прекратить практику разделения семей нелегальных иммигрантов на южной границе, сообщает агентство Associated Press.

По его словам, подобная практика является "возмутительной".

С таким заявлением верховный комиссар ООН выступил в ходе открытия 38-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Я призываю США незамедлительно положить конец практике насильственного разделения детей и родителей", - сказал аль-Хусейн.

Кроме того, он призвал Вашингтон ратифицировать Конвенцию по правам детей, которая подписана всеми странами-членами ООН, кроме США.

СМИ отмечают, что за последние шесть недель примерно 2 тыс. несовершеннолетних детей оказались отделены от родителей из-за миграционной политики США.

В начале мая генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что всех совершеннолетних иммигрантов, которые незаконно пересекают границу США с Мексикой, будут арестовывать вне зависимости от того, являются ли эти лица соискателями статуса беженцев или нет.

Ранее американский лидер Дональд Трамп раскритиковал подобный подход к разлучению детей и родителей. Первая леди США Мелания Трамп также высказалась против разделения семей, призвав стороны работать над миграционной реформой, которая поможет разрешить эту проблему.

При этом в Белом доме поясняли, что пересмотр практики разделения семей нелегалов - задача конгресса. Однако демократы и республиканцы пока не могут найти общий подход к решению этого вопроса.

В ходе предвыборной кампании Трамп не раз заявлял о намерении возвести стену на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции. Он называл строительство стены "вопросом национальной безопасности".

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Теги: ООН, США, Дональд Трамп
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