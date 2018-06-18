Рекордное за 12 лет число американцев оказались довольны состоянием дел в США

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рекордно высокое число американских граждан - 38% - в июне удовлетворены состоянием дел в США и тем, в каком направлении развивается их государство. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gallup, обнародованные в понедельник.

Лишь 12 лет назад - в сентябре 2005 года, число удовлетворенных американцев было выше на 1 процентный пункт и достигало, соответственно, 39%. Компания отмечает, что в этом году уже трижды раз в месяц не менее 35% американцев заявляли об удовлетворенности состоянием дел в США и их развитием. В мае этот показатель составлял 37%.

Между тем, самый значительный рост уровня удовлетворенности зафиксирован среди сторонников Республиканской партии США, с апреля вырос на 14 процентных пунктов, а также на 11% среди тех, кто не поддерживает ни республиканцев, ни демократов.

Также, с апреля на 10 процентных пунктов выросла доля женщин, которые с одобрением относятся к тому, в каком направлении развиваются США, среди мужчин - на восемь процентных пунктов.

По мнению социологов, рост уровня удовлетворенности среди американского населения связан, главным образом, с экономической обстановкой в стране.

В частности, со снижением уровня безработицы в США, а также с проведением расследования "российского дела" спецпрокурора Роберта Мюллера, с решением Вашингтона выйти из соглашения по иранской ядерной программе и недавними переговорами американского президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Опрос проводился 1-13 июня. В нем приняли участие более 1,5 тыс. американцев. Компания Gallup проводит опрос среди американских граждан по этой теме примерно раз в месяц с 2001 года.