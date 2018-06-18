Ливия потеряла два крупных резервуара нефти после обстрела в порту Рас-Лануф

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) потеряла два резервуара для хранения нефти в результате нападения боевиков в нефтяном порту Рас-Лануф, третьем по величине в стране.

Согласно сообщению компании, разрушение резервуаров привело к сокращению емкостей хранения нефти на 400 тыс. баррелей (с 950 тыс. барр. до 550 барр.). До нападения Рас-Лануф эксплуатировал 5 резервуаров. В результате уничтожения одного из резервуаров возникла опасность утечки нефти и распространения пламени на три оставшихся хранилища.

Реконструкция резервуаров может занять годы, особенно в связи со сложившимися небезопасными условиями в регионе, уточняет NOC.

Ограничение экспорта из Ливии дополняет ряд проблем с поставками нефти, которые членам Организации стран-экспортеров нефти предстоит обсудить в конце недели.

В последние три месяца Ливия в среднем добывала 990 тыс. баррелей в сутки (б/с), нарастив добычу с 550 тыс. б/с в апреле 2017 года.

До войны 2011 года Ливия, обладающая крупнейшими в Африке запасами нефти, добывала порядка 1,6 млн б/с.