ВОЗ признала игроманию заболеванием

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в каталог заболеваний зависимость от видеоигр, передает в понедельник радиостанция Deutsche Welle.

"ВОЗ признала самостоятельным диагнозом патологическое влечение к играм. Организация внесла игроманию в опубликованный 18 июня каталог заболеваний", - говорится в сообщении радиостанции.

Всемирная организация здравоохранения признала зависимость от онлайн- и видеоигр отдельным заболеванием. Симптомы: потеря контроля над частотой и длительностью игры, продолжение игры даже при негативных последствиях https://t.co/ZJTEEP3aS3 — DW (на русском) (@dw_russian) 18 июня 2018 г.

Deutsche Welle отмечает, что критериями для постановки диагноза стали "потеря контроля над частотой и длительностью игры".

"Все чаще отдаваемый игре приоритет перед другими занятиями, а также продолжение игры даже при наличии негативных последствий послужили критериями", - отметила радиостанция.