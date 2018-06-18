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ВОЗ признала игроманию заболеванием

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в каталог заболеваний зависимость от видеоигр, передает в понедельник радиостанция Deutsche Welle.

"ВОЗ признала самостоятельным диагнозом патологическое влечение к играм. Организация внесла игроманию в опубликованный 18 июня каталог заболеваний", - говорится в сообщении радиостанции.

Deutsche Welle отмечает, что критериями для постановки диагноза стали "потеря контроля над частотой и длительностью игры".

"Все чаще отдаваемый игре приоритет перед другими занятиями, а также продолжение игры даже при наличии негативных последствий послужили критериями", - отметила радиостанция.

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Теги: ВОЗ
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