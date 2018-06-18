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Украинский суд арестовал задержанного на Донбассе россиянина Кимаковского

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Красноармейский суд Донецкой области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей гражданину РФ Игорю Кимаковскому, задержанному на блокпосту на линии разграничения с самопровозглашенной Донецкой народной республикой. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"18.06.18 по ходатайству процессуального руководителя Красноармейским местным судом обвиняемому Кимаковскому И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - написала она на своей странице в фейсбуке в понедельник.

По ее словам, Кимаковский арестован в зале суда.

Пресс-секретарь генпрокурора отметила, что арестованный является бывшим преподавателем Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.

Она сообщила, что украинские пограничники задержали его на блокпосту в Березовом Донецкой области, при себе у него был пистолет Макарова.

На Украине россиянину инкриминируют статьи: "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"; "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны"; "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"; "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", совершение преступления группой лиц или преступной организацией по предварительному сговору. Статьи предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет и возможность конфискации имущества.

Ранее в июне интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на решение Красноармейского горрайонного суда Донецкой области от 18 мая 2018 года сообщило что суд отпустил из-под стражи гражданина России Кимаковского, обвиняемого в развязывании войны.

В своем решение, суд ссылался на "неудовлетворительное состояние здоровья" и потребность в лечении заболеваний, которые указал подозреваемый, в частности, хронический панкреатит и гастродуоденит, вегетососудистую дистонию.

Кимаковский заверял, что не собирается скрываться, и утверждал, что поставлял на не подконтрольные Киеву территории гуманитарную помощь, восстанавливал инфраструктуру Дебальцево, был советником мэра этого города, устанавливал связь между министерством образования ДНР и учебными заведениями и взаимодействовал со СМИ.

Как утверждало интернет-издание Obozrevatel, Кимаковский оказался в числе тех, кто отказался возвращаться в Россию в рамках масштабного обмена пленными 27 декабря 2017 года.

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Теги: Украина, Игорь Кимаковский
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