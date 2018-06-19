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Пекин подтвердил факт визита Ким Чен Ына в Китай

Глава КНДР посетит Китай 19-20 июня

Пекин подтвердил факт визита Ким Чен Ына в Китай
Ким Чен Ын во время визита в Китай 8 мая 2018 года
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын нанесет визит в Китай 19-20 июня, сообщило во вторник агентство "Синьхуа".

Как ранее написала японская газета Nikkei, северокорейский руководитель намерен ознакомить председателя КНР Си Цзиньпина с результатами сингапурской встречи с президентом США Дональдом Трампом и обсудить в связи с этим дальнейшие направления сотрудничества.

Издание, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Ким Чен Ын прибудет в китайскую столицу самолетом во вторник. Соответствующие меры безопасности уже принимаются в Пекине.

Ким Чен Ын дважды посещал Китай и встречался с Си Цзиньпином - в марте и мае текущего года.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня.

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Теги: КНДР, Китай, Ким Чен Ын
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