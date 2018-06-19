Главные новости
В миреТрамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических силСпортСборная Англии по футболу победила команду Туниса в матче ЧМ-2018В РоссииВ Кремле прокомментировали сбор подписей против пенсионной реформы
В мире

Трамп пригрозил Китаю очередным масштабным повышением пошлин

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что готов обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму $200 млрд, сообщил Белый дом.

Трамп заявил, что если Пекин в ответ на ранее объявленное повышение американских пошлин на китайские товары предпримет новые шаги в аналогичном направлении, "мы встретим их ведением дополнительных тарифов на товары еще на $200 млрд".

В заявлении Белого дома говорится, что Дональд Трамп уже дал указание торговому представителю США подготовить список китайских товаров, которые подпадут под новый виток роста пошлин

Белый дом указывает, что новые пошлины США "вступят в силу по завершении юридических процедур, если Китай не изменит своих действий, а также в том случае, если он будет продолжать введение новых тарифов сверх тех, о которых уже объявил".

Как сообщалось, в пятницу Трамп уже объявил о введении 25-процентных пошлин на китайские товары стоимостью $50 млрд, Пекин ответил тем же в отношении импортируемых американских товаров.

При объявлении о дополнительных тарифах в пятницу Трамп отметил, что "Китай не намерен менять свою несправедливую практику завладения американской интеллектуальной собственностью и технологиями, и вместо того, чтобы отказаться от такой практики, угрожает американским компаниям, рабочим и фермерам, которые не сделали ничего плохого".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Дональд Трамп, Китай
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Вашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМДВашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМД
США собираются требовать от России полностью соблюдать ДоговорПодробнее
 Пекин подтвердил факт визита Ким Чен Ына в КитайПекин подтвердил факт визита Ким Чен Ына в Китай
Глава КНДР посетит Китай 19-20 июняПодробнее
 Осужденный в США летчик Ярошенко заявил о худших условиях содержания в новой тюрьмеОсужденный в США летчик Ярошенко заявил о худших условиях содержания в новой тюрьме
По словам Ярошенко, состояние его здоровья ухудшается с каждым днемПодробнее
 Трамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических силТрамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических сил
Президент США потребовал не допустить превосходства России и Китая в космической сфереПодробнее
Telegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в РоссииTelegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в России
Юристы также намерены продолжать обжалование в российских судахПодробнее
 ЕС продлил антироссийские санкции из-за КрымаЕС продлил антироссийские санкции из-за Крыма
Пакет ограничительных мер будет действовать еще годПодробнее
 Украина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2Украина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2
Киев также предложил Германии создать консорциум по управлению газотранспортной системой УкраиныПодробнее
 Появилась информация о жертвах землетрясения в ЯпонииПоявилась информация о жертвах землетрясения в Японии
Речь идет о двух погибшихПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Фотохроника 15 июня6 фото
15 июня
Фотохроника 15 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических силСпортСборная Англии по футболу победила команду Туниса в матче ЧМ-2018В РоссииВ Кремле прокомментировали сбор подписей против пенсионной реформыВ РоссииСнятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширилиВ РоссииУмер отбывавший наказание в колонии основатель МособлбанкаВ миреTelegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в России

Источник сообщил о планах возобновить производство самолета Ан-124 "Руслан" в РФ

Вашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМД

Вашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМДСША собираются требовать от России полностью соблюдать Договор Подробнее

Вылетевший на Камчатку Boeing вернулся в Новосибирск из-за столкновения с птицей

Трамп пригрозил Китаю очередным масштабным повышением пошлин

Пекин подтвердил факт визита Ким Чен Ына в Китай

Пекин подтвердил факт визита Ким Чен Ына в КитайГлава КНДР посетит Китай 19-20 июня Подробнее

Посольство РФ в США назвало недопустимыми заявления Госдепа о политзаключенных в России

Российские дипломаты призвали отпустить Бута и Ярошенко Подробнее

Осужденный в США летчик Ярошенко заявил о худших условиях содержания в новой тюрьме

Осужденный в США летчик Ярошенко заявил о худших условиях содержания в новой тюрьмеПо словам Ярошенко, состояние его здоровья ухудшается с каждым днем Подробнее

Два человека скончались в результате стрельбы в шведском Мальме

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FШвеция Швеция1 : 0Матч завершенРеспублика Корея Республика КореяМатч завершенГранквист (65, с пенальти)подробнееGБельгия Бельгия3 : 0Матч завершенПанама ПанамаМатч завершенМертенс (47), Лукаку (69, 75)подробнееGТунис Тунис1 : 2Матч завершенАнглия АнглияМатч завершенКейн (11, 90+1) - Сасси (35, с пенальти)подробнее