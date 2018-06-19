Украинских пограничников избили в Мариуполе за требование меню на украинском языке

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В кафе Мариуполя охрана избила сотрудников Государственной пограничной службы Украины, пострадали два человека.

"Подполковник Государственной пограничной службы в кафе Мариуполя попросил дать ему меню на украинском языке, и это вызвало сопротивление персонала. Началась драка, пограничнику сломали челюсть", - сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в понедельник в эфире "5 канала".

"Пограничники вели себя абсолютно адекватно и никаким образом не провоцировали применение против них силы. Тем более, в такой агрессивной форме", - подчеркнул он.

"В результате избиения пострадали двое пограничников, причем из них одна - женщина-офицер. У мужчины сломана челюсть и многочисленные ушибы, женщина-офицер пострадала больше всего. У нее сотрясение мозга, также многочисленные ушибы, поэтому сейчас рассматривается вопрос о госпитализации их в Киев, в Центральный клинический госпиталь, чтобы более тщательно их обследовать и оказать необходимую медицинскую помощь", - сказал Слободян.

Он отметил, что личности нападавших пока неизвестны. Их пытается установить местная полиция.

"На данный момент известно, что в отношении пограничников была применена сила со стороны неизвестных лиц. И этот акт агрессии спровоцировал вопрос пограничников об отсутствии в общественном заведении меню на украинском языке", - уточнил представитель Госпогранслужбы.

В то же время, комментируя ситуацию, Слободян отметил, что "это может свидетельствовать о недостатках информационной политики Украины". "На каждый такой случай нужно обращать тщательное внимание, потому что это такие определенные маркеры, которые показывают слабые места информационных компаний, которые проводят в Украине. Ибо вопрос языка, к сожалению, - это вопрос политический, хотя это не должно таким быть. Вопрос языка - это вопрос совести, гражданской ответственности, но это не должно быть политическим аспектом", - резюмировал Слободян.