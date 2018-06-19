В США убили второго рэпера за сутки

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Американский рэпер Джимми Уопо (Jimmy Wopo) был убит в Питтсбурге, сообщает CBS. Вечером 18 июня двое мужчин были расстреляны из проезжавшей машины.

Обоих доставили в больницу, но через несколько часов один из пострадавших скончался. Менеджер рэпера подтвердил, что погиб его 21-летний клиент.

За несколько часов до этого во Флориде был убит другой рэпер - XXXTentacion. В него стреляли, когда он выходил из мотосалона. По предварительным данным, к 20-летнему исполнителю подбежал злоумышленник, который несколько раз выстрелил в XXXTentacion, отобрал у него сумку и скрылся.

XXXTentacion был госпитализирован, но врачи спасти его не смогли.