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Литва из-за засухи потеряла уже 30% урожая зерновых

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Большие потери урожая зерновых культур и овощей из-за засухи прогнозируется в Литве в текущем году.

Председатель Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мацияускас сообщил агентству BNS, что урожай будет гораздо меньше, чем в 2017 году, а качество зерна хуже - оно мельче и "не годится на хлеб".

"С качеством точно будут проблемы, и вообще это количество зерновых будет заметно меньше. На сегодняшний день мы подсчитали, что как минимум 30% урожая уже потеряно", - сказал Мацияускас.

По его словам, посевы зерновых культур повреждены по всей стране, а реальные последствия отсутствия дождей будут видны во время жатвы.

Председатель правления Литовской ассоциации овощеводов Дайва Шатейкене отметила, что засуха повредила и овощам: "Многое не взошло или взошло плохо, если говорить о тех, кто выращивает морковь, лук. Если плохо взошло, то качество будет другим".

"Но если осенью будут дожди, то урожай будет", - добавила она.

По данным Департамента статистики Литвы, в прошлом году урожай зерновых составил 5,781 млн тонн (на 0,4% больше, чем в 2016 году), овощей - 195,2 тыс. тонн (снижение на 17,4%).

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Теги: Литва
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