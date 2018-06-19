Автобус с иностранными туристами перевернулся в Турции

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Шестеро иностранных туристов получили незначительные травмы в результате ДТП, в которое попал туристический автобус в турецкой Анталье, сообщает портал Аntalya Еkspres.

По данным издания, автобус с туристами, направлявшимися на экскурсию из Кемера, занесло на мокрой после дождя дороге, и он перевернулся. В результате аварии шесть туристов, среди которых граждане Германии, Португалии и Голландии, получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь в больнице Кемера, о серьезных ранениях не сообщается.