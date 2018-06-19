Число жертв стрельбы в шведском Мальме выросло до трех человек

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Три человека скончались и еще трое получили ранения в результате стрельбы в шведском городе Мальме, сообщил во вторник глава местной полиции Стефан Синтеус.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Выступая на пресс-конференции, которую транслировал канал SVT, Синтеус сообщил, что третий человек скончался в больнице от ранений, полученных в ходе стрельбы. По его словам, еще один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Глава полиции Мальме отметил, что жертвы и пострадавшие были молодыми людьми. По его словам, они "имели отношение к местной преступной группировке и были известны полиции".

Накануне сообщалось, что вооруженный неизвестный в центральной части города Мальме открыл стрельбу по группе людей, праздновавших победу шведской сборной на матче чемпионата мира по футболу. Открывший стрельбу человек не найден, полиция продолжает его поиски.