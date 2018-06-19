Илон Маск обвинил сотрудника Tesla в саботаже

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сооснователь и глава компании Tesla Илон Маск обвинил одного из сотрудников корпорации в широкомасштабном саботаже, сообщает "Би-би-си".

Маск разослал работникам Tesla письмо, в котором рассказал о том, как неназванный сотрудник внес изменения в программный код внутренних систем и передал важную информацию третьей стороне. Глава компании обещает провести расследование.

В письме отмечается, что пока рано судить, какой ущерб был нанесен Tesla, но на первый взгляд "все довольно плохо".

По данным Маска, на саботаж пошел сотрудник, которые не получил желаемого повышения.

"Как вы знаете, есть длинный список организаций, которые хотели бы увидеть крах Tesla", - пишет Маск, называя в числе таких недоброжелателей нефтяные и газовые компании, а также конкурентов по авторынку.

"Би-би-си" подчеркивает, что компания официально не комментирует эти сообщения. Однако Bloomberg сообщает, что один из сотрудников Tesla подтвердил агентству, что получил письмо подобного содержания.

В другом общекорпоративном имэйле Маск призвал сотрудников сообщать, если они заметят что-то необычное, после того как на заводе произошел небольшой пожар. Это происшествие он назвал "странным инцидентом, который сложно объяснить". Возгорание привело к остановке линии сборки автомобилей на несколько часов.