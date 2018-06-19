ВВС Франции изменили график полетов истребителей из-за школьных экзаменов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащие с французской авиабазы в коммуне Мон-де-Марсан на юго-западе Франции решили изменить график полетов истребителей Rafale из-за выпускных экзаменов в школе, передает во вторник радиостанция Europe1.

Военные также скорректировали процедуру взлетов и посадки самолетов. В частности, в рамках этого решения истребители теперь взлетают с полосы, расположенной в самой отдаленной части авиабазы.

Кроме того, пилотам рекомендовано избегать "кружения" в небе над коммуной и использовать "наименее шумный" способ посадки, чтобы не мешать учащимся.

Соответствующие меры будут действовать во время выпускных экзаменов в школах.

В департаменте Ланды, административным центром которого является Мон-де-Марсан, насчитывается около 4 тыс. школьников, сдающих в этом году выпускные экзамены. Экзамены в выпускных классах французских школ в этом году проходят с 18 по 25 июня.