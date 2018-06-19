Главные новости
В РоссииРоссия объявила торговую войну СШАЭкономикаСуд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"СпортУткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале
В мире

Экс-президент Молдавии Петр Лучинский получил румынский паспорт

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент Молдавии Петр Лучинский, который до развала Советского Союза был членом Политбюро ЦК КПСС, стал гражданином Румынии, сообщил глава центрального района города Бухареста Дан Тудораке.

"У нас в гостях находится бывший президент РМ Петр Лучинский. Визит был приурочен получению румынского гражданства господином Петром Лучинским. Я желаю ему быть гражданином единой, свободной, процветающей и достойной страны", - написал Тудораке во вторник на своей странице в фейсбуке.

Бухарестский чиновник опубликовал фотографии с церемонии вручения Лучинскому паспорта гражданина Румынии. В этой церемонии также принял участие бывший президент Румынии Эмиль Константинеску, который исполнял мандат одновременно с Лучинским.

Реакция в Молдавии

Молдавские пользователи социальных сетей поздравили экс-президента Лучинского с тем, что он стал румыном. В то же время часть интернет-сообщества, выступающая за объединение двух стран, выразила мнение, что это было недопустимо, так как в бытность президентом Лучинский проводил антирумынскую политику.

Некоторые пользователи социальных сетей написали, что Лучинский стал гражданином Румынии, чтобы обезопасить себя от привлечения к уголовной ответственности в Молдавии. Ранее он был акционером обанкротившегося банка "Unibank" и фигурирует в отчете международной компании Kroll о краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии.

Дело "Unibank"

Основным акционером "Unibank" был предприниматель Илан Шор (супруг эстрадной исполнительницы Жасмин). Именно он дал показания против бывшего премьер-министра Молдавии Влада Филата, осужденного на девять лет, а также против сына Петра Лучинского - бывшего депутата парламента Кирилла Лучинского.

В апреле 2018 года Кирилл Лучинский был осужден по делу о банковском мошенничестве на 5,5 лет. Он остается на свободе, пока дело рассматривается в Апелляционной палате Молдавии. В такой же ситуации находится и сам Шор, который был осужден первой инстанцией на 7,5 лет за кражу денег из трех молдавских банков.

Старший сын экс-президента Сергей Лучинский проживает в Румынии, где также был осужден по делу о мошенничестве на условный срок лишения свободы.

Петру Лучинскому 78 лет, он был президентом Молдавии в период с 1997 по 2001 годы. С 1990 по 1991 годы он также был членом Политбюро ЦК КПСС.

Не первый случай

По данным СМИ, первый президент Молдавии Мирча Снегур также получил гражданство Румынии. Николай Тимофти, который был президентом в период 2012-2016 годов, имел гражданство Румынии еще до вступления в должность, и не отказался от второго гражданства на всем протяжении своего мандата.

По неофициальным данным, в настоящее время около 900 тысяч граждан Молдавии получили уже гражданство Румынии, что составляет почти треть населения.

Гражданство Румынии предоставляется всем, кто документально может подтвердить, что прямые родственники родились и проживали на территории Румынии. Это положение касается Молдавии, а также Одесской и Черновицкой области Украины, которые в 1918-1940 годы входили в состав Королевской Румынии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Молдавия, Петр Лучинский
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Мизантропия у животных, портрет бога, улучшение красного вина и транспорт для персональных полетовПодробнее
 Илон Маск обвинил сотрудника Tesla в саботажеИлон Маск обвинил сотрудника Tesla в саботаже
Гендиректор компании сообщил, что один из работников внес изменения в программный код и передал внутреннюю информацию третьей сторонеПодробнее
 Украинских пограничников избили в Мариуполе за требование меню на украинском языкеУкраинских пограничников избили в Мариуполе за требование меню на украинском языке
Подполковнику сломали челюсть, но еще сильнее пострадала его коллега - женщина-офицерПодробнее
 Вашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМДВашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМД
США собираются требовать от России полностью соблюдать ДоговорПодробнее
Пекин подтвердил факт визита Ким Чен Ына в КитайПекин подтвердил факт визита Ким Чен Ына в Китай
Глава КНДР посетит Китай 19-20 июняПодробнее
 Осужденный в США летчик Ярошенко заявил о худших условиях содержания в новой тюрьмеОсужденный в США летчик Ярошенко заявил о худших условиях содержания в новой тюрьме
По словам Ярошенко, состояние его здоровья ухудшается с каждым днемПодробнее
 Трамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических силТрамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических сил
Президент США потребовал не допустить превосходства России и Китая в космической сфереПодробнее
 Telegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в РоссииTelegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в России
Юристы также намерены продолжать обжалование в российских судахПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Оракулы ЧМ-20188 фото
19 июня
Оракулы ЧМ-2018
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссия объявила торговую войну СШАЭкономикаСуд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"СпортУткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом каналеВ РоссииНавальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возрастаЭкономикаИндекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяцаЭкономикаБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро

Нефть продолжила дешеветь из-за торговых споров США и Китая

"Газпром" прокомментировал действия "Нафтогаза" в британских судах по транзитному спору

Засуха в РФ уже затронула несколько зерновых регионов

Счета Владивостокского морского торгового порта арестованы по делу братьев Магомедовых

Тренер сборной Уругвая восхитился исландской командой на ЧМ-2018

Суд в Москве арестовал подозреваемую в шпионаже

Жилой дом загорелся в Ростове-на-Дону недалеко от фан-зоны ЧМ-2018

ЕС задумался о строительстве центров для мигрантов в Северной Африке

Матч Россия - Египет пройдет под открытым небом

Крышу стадиона не закроют, несмотря на дождь Подробнее

УВЗ в 2020 году начнет выпуск электроприводов для 3D-принтеров и роботов

Главного патологоанатома Минска задержали за взятки

"Ростех" задумался о выходе на рынок облигаций

В России предложили создать День отца

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестМизантропия у животных, портрет бога, улучшение красного вина и транспорт для персональных полетов Подробнее

Никиту Белых отправят в колонию в сопровождении врача

ФСИН назвала состояние осужденного украинца Кольченко удовлетворительным

Экс-президент Молдавии Петр Лучинский получил румынский паспорт

Американские энергоносители могут оказаться под ударом ответных пошлин Китая

Генсек ООН напомнил о праве стран самим определять миграционную политику

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
HКолумбия Колумбия1 : 2Матч завершенЯпония ЯпонияМатч завершенКинтеро (39) - Кагава (6, с пенальти), Осако (73)подробнееHПольша Польша0 : 1Идет первый таймСенегал СенегалИдет первый таймЧонек (38, в свои ворота)AРоссия Россия– : –21:00Египет Египет21:00