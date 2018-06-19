В мире

В Барселоне возобновились протесты против массового туризма

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Барселоне проходят протесты местных активистов против массового туризма, сообщает британский ресурс Еxpress.

Активисты в масках приковали себя к скульптурам Антонио Гауди в парке Гуэля, они держат плакаты против массового туризма в Барселоне, так как он приносит больше вреда, чем пользы, пишет издание.

Как заявила антитуристическая группа Arran, демонстрация была только началом летней кампании против туристов.

"Наша организация не может принять текущую модель туризма в Испании, которая также распространена в Валенсии и на Балеарских островах. Она учитывает только экономические интересы страны и при этом ухудшает жизнь местного населения", - цитирует издание представителей Arran.

Полиция прибыла на место действия, активистов арестовали.

Как сообщает Еxpress, прошлым летом эти же протестующие оставляли граффити "Туристы, уезжайте домой!" в популярных у путешественников местах в Барселоне.

Издание отмечает, что массовый туризм создает неудобства для жителей города, негативно влияет он и на сельскую местность, поскольку путешественники не заботятся о культурном наследии и мусорят. Также туризм негативно влияет на рынок труда: жителям достаются вакансии в сфере обслуживания, на которых они занята как дешевая рабочая сила.

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Теги: Барселона
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