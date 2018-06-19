Модель летающей тарелки Третьего рейха сняли в Германии с продажи

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Модель летающей тарелки Третьего рейха, которой в действительности не существовало, сняли с продажи в Германии, сообщила "Интерфаксу" во вторник представитель фирмы-производителя летающих тарелок Revell Селин Парунанту.

"Из-за критики в последние дни компания Revell приняла решение убрать продукт из ассортимента", - сказала собеседница агентства.

Модель для сборки была выставлена на продажу на сайтах Amazon и Ebay за 45,5 евро. На коробке значилось: "Летающая тарелка Haunebu II в масштабе 1:72", отмечалось, что уровень сложности сборки - 4, длина изделия - 20 сантиметров. На летающую тарелку была нанесена символика Люфтваффе.

Товар стал причиной шквала критики в адрес фирмы. Представителей Союза защиты детей и Военно-исторического музея бундесвера в Дрездене, например, возмутил тот факт, что в описании к модели было бездоказательно сказано, что речь идет о "летательном аппарате времен второй мировой войны". По мнению объединений, это приписывало режиму национал-социализма несуществующие способности, которые могли бы стать аргументами для правых радикалов.

В частности, в инструкции к мифической летающей тарелке было сказано: "экземпляры Haunebu II, которые могли летать, появились в середине 1943 года, но из-за войны не прошли период тестовых испытаний", что, разумеется, не соответствует действительности.

Также представители Союза защиты детей были недовольны тем, что игрушка с нацистской символикой может оказаться в руках детей. Парунанту в свою очередь заявила, что "продукт был предназначен не для детей, как было ошибочно сказано в сообщениях СМИ, а для взрослых собирателей моделей".

"Текст на товаре был не совсем правильный, указание на возрастной диапазон вводило в заблуждение, поэтому компания отреагировала и больше продавать продукт не будет", - указала собеседница агентства.

В настоящее время на Amazon товар уже недоступен.