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Националисты устроили погром в Харьковском горсовете

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Харьковском городском совете произошла потасовка между охранниками и активистами, пытавшимися пройти на сессию, сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

"Маринин (Дмитрий Маринин, бывший депутат Харьковского горсовета от Партии регионов, сейчас активно позиционирует себя как оппонент городского головы Геннадия Кернеса - ИФ) привел 50 человек спортивной наружности, которых попытался провести в зал. У них завязалась потасовка с муниципальной охраной. Кто-то из активистов, кажется, из "Нацкорпуса", распылил газ, начали кидать в здании дымовые шашки", - сказал Сидоренко "Интерфаксу".

По его словам, в зале сейчас полно дыма, "депутаты кашляют, но сессия продолжается".

Со слов очевидцев, молодые люди в футболках "Нацкорпуса" устроили погром на втором этаже здания. Кроме того, они прорвались во двор горсовета и тоже устроили там потасовку.

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Теги: Украина, Харьков
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