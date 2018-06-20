Абхазских школьников решили отучить ходить на уроки в рваных джинсах

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Министр образования и науки республики Адгур Какоба подписал приказ о введении в образовательных учреждениях республики школьной формы и единых требований к внешнему виду учащихся. Приказ размещен на сайте министерства образования и науки Абхазии.

"Решение о введении единой формы для школьников республики принято с целью укрепления дисциплины, привития навыков культуры одежды среди школьников. Форма не будет общей для всех школ. Каждая школа или районный отдел образования сами выбирают форму, согласовав с родителями и руководством общеобразовательного учреждения", - сообщила на пресс-конференции в Сухуме заместитель министра образования Медея Ченгелия.

По ее мнению, введение школьной формы "позволяет исключить различия в одежде детей в зависимости от материального и социального положения их родителей".

"Дети со школьной скамьи должны приучаться к тому, что недопустимо посещать общеобразовательное учреждение в пляжной одежде или рваных джинсах", - отметила Ченгелия.

Приказ министра образования вступит в силу с нового учебного года.

Ответственность за несоблюдение внешнего вида учащихся будут нести классные руководители.