МИД РФ предупредил о ядовитых медузах на пляжах Пхукета

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ предупредил российских туристов о появлении ядовитых физалий (вид медуз) на пляжах острова Пхукет в Таиланде, говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) ведомства в среду.

"На пляжах Най Янг, Тай Торн, Май Као и Патонг острова Пхукет появились ядовитые физалии (морские обитатели, напоминающие медуз); информация службы спасателей о.Пхукет", - сообщает ДСКЦ в твиттере.

#Таиланд – на пляжах Най Янг, Тай Торн, Май Као и Патонг острова Пхукет появились ядовитые физалии (морские обитатели, напоминающие медуз); информация службы спасателей о.Пхукет: https://t.co/PNASc2AfOL pic.twitter.com/92guMgelRe — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 20 июня 2018 г.

На странице службы спасателей Пхукета в фейсбуке сообщается, что физалий, которые также называются португальскими военными корабликами (portuguese man-of-war), прибило к берегам после шторма.

Внешне португальские военные кораблики напоминают медуз с торчащим над водой большим прозрачным пузырем, из которого вниз опускаются щупальца, достигающие в длину 50 м. Они несут большое количество стрекательных клеток, яд которых смертельно опасен для человека. Если во время купания щупальца коснется кожи, человек почувствует ожог и сильнейшую боль, при большой площади соприкосновения это может привести к шоку и сердечной недостаточности. Даже прикосновение к мертвой физалии может вызвать ожог.

"Используйте морскую воду для промывки поврежденного места, если почувствуете укол физалии. Это позволит удалить с поверхности кожи оставшиеся частицы яда медузы", - сообщают спасатели.

Португальские кораблики появляются на пляжах Пхукета каждый год в сезон муссонов, с мая по октябрь включительно. В прошлом году спасателям пришлось закрыть для посещения два пляжа на западном побережье из-за того, что медуз было слишком много.