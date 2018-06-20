Две женщины госпитализированы после потасовки в горсовете Харькова

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Две сотрудницы Харьковского городского совета госпитализированы в состоянии средней тяжести после потасовки в здании горсовета, в ходе которой там был распылен газ, сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

"Две женщины госпитализированы в состоянии средней тяжести. Одна - во 2-ю городскую больницу, другая - в 17-ю. Тех, кому стало плохо (из-за газа - ИФ), - десятки человек. А если считать и депутатов, и работников СМИ, находившихся в сессионном зале, - больше сотни", - сказал Сидоренко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Ранее полиция утверждала, что по состоянию на 12:00 среды в медицинские учреждения за помощью никто не обращался.

Ранее утром в Харьковском горсовете произошла потасовка между работниками КП "Муниципальная охрана" и активистами, пытающимися пройти на сессию. "Маринин (Дмитрий Маринин, бывший депутат Харьковского горсовета от Партии регионов, сейчас активно позиционирует себя как оппонент городского головы Геннадия Кернеса - ИФ) привел 50 человек спортивной наружности, которых попытался провести в зал. У них завязалась потасовка с муниципальной охраной. Кто-то из активистов, кажется, из Нацкорпуса, распылил газ, начали кидать в здании дымовые шашки. Сейчас в зале полно дыма, депутаты кашляют, но сессия продолжается", - сказал Сидоренко агентству "Интерфакс-Украина".

Со слов очевидцев, молодые люди в футболках "Нацкорпуса" устроили погром на втором этаже здания. Кроме того, они засунули в мусорный бак вышедшего к ним заместителя городского головы Андрея Руденко, прорвались во двор горсовета и там тоже устроили потасовку.

Полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.