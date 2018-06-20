В мире Отравление Сергея Скрипаля

Глава британской спецслужбы обвинил Россию в безответственном поведении

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Руководитель Центра правительственной связи (GCHQ) Великобритании Джереми Флеминг заявил, что Россия пренебрегает последствиями своих действий, приведя в пример "дело Скрипаля".

Флеминг, процитированный в сообщении на сайте GCHQ, заявил, что страны НАТО и ЕС сталкиваются с "растущей угрозой со стороны агрессивных иностранных держав".

"Российские власти показали вопиющее пренебрежение последствиями своих действий. Ответ на атаку в Солсбери показывает, что это предмет обеспокоенности, который мы все разделяем со своими союзниками", - говорится в его заявлении по итогам встречи с генсеком ООН Йенсом Столтенбергом.

Флеминг поблагодарил союзников Великобритании за поддержку в деле Скрипалей.

Глава службы радиоэлектронной разведки Великобритании выступал в Брюсселе во вторник, в среду ряд британских СМИ опубликовали выдержки из его речи.

В ходе выступления Флеминг напомнил о роли его ведомства в сохранении глобальной кибербезопасности - в частности, он заявил, что GCHQ совместно с другими ведомствами установили связь вируса Notpetya с Россией. В феврале 2018 года МИД Великобритании возложило на РФ ответственность за кибератаку вируса NotPetya.

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Теги: Великобритания, Россия
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