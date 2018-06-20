Актера Каморзина включили в список россиян, которым запрещен въезд на Украину

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пустили через госграницу российского актера Бориса Каморзина и каскадера Сергея Михайлова, которые в 2015 году участвовали в съемках на территории Крыма.

"В столичном аэропорту "Жуляны" (Киев) пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" во время оформления пассажиров рейса "Минск-Киев" обнаружили гражданина Российской Федерации, в отношении которого была информация о возможном нарушении законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях", - сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы в среду.

По данным погранведомства, Каморзин в 2015 году ради съемок фильма без соответствующего разрешения и вне украинских контрольных пунктов посещал "временно оккупированную территорию Крыма".

Кроме того, в пункте пропуска "Староказачье" правоохранители Белгород-Днестровского отряда задержали еще одного гражданин РФ, каскадера Сергея Михайлова, который в 2015 году также был в Крыму.

Указанным гражданам РФ запрещен въезд на Украину на 3 года

По данным Службы безопасности Украины на середину мая, всего в течение 2017-18 годов пограничники не пропустили через границу и запретили въезд на Украину 120 артистам и другим публичным деятелям из РФ, нарушавших украинское законодательство относительно посещения Крыма.