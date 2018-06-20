Украина в январе-апреле закупала газ в Германии, Швейцарии и Польше

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Украина в январе-апреле 2018 года импортировала 2 млрд 155,199 млн куб. м природного газа на общую сумму $613,13 млн, в т.ч. в апреле - 562,833 млн куб. м на $174,924 млн, свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в апреле-2018 составила $310,8 за 1 тыс. куб. м против $278,7 - в марте, $261,1 - в феврале и $279,4 - в январе.

Основными контрагентами по итогам четырех месяцев стали компании из Швейцарии - 863,358 млн куб. м газа на $244,441 млн, Германии - 598,777 млн куб. м на $173,752 млн и Польши - 266,808 млн куб. м на $78,712 млн.

Импорт газа с контрагентами из РФ январе-апреле-2018 не осуществляется.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, Украина в 2017 году импортировала 13 млрд 942,422 млн куб. м природного газа на общую сумму $3 млрд 227,933 млн. Весь газ импортировался со стороны Европы.

Средняя цена импортированного страной газа в январе-2017 составила $244,6 за 1 тыс. куб. м, в феврале - $252,5, в марте - $234,7, в апреле - $209,6, в мае - $212,6, в июне - $216,6, в июле - $208,2, в августе - $210,4, в сентябре - $222,1, в октябре - $235,2, в ноябре - $242,4, в декабре - $276,9.