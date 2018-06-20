Эстонский суд освободил арестованный за долги российский паром "Петербург"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Харьюский уездный суд освободил из-под ареста российский паром "Петербург", принадлежащий судоходной компании Black Sea Ferry & Investments после выплаты всех долгов, передает в среду эстонский вещатель ERR.

"Ситуация благополучно разрешилась. Суд в Таллине снял арест с судна, поскольку задолженность всем трем истцам была выплачена. Сейчас я жду перевода с эстонского языка на английский постановления о снятии судна с ареста. Но в любом случае речь идет об официальном решении", - рассказал капитан судна Николай Шашков.

Находящееся в таллиннском порту Пальяссааре российское судно было арестовано в апреле за неуплату долгов рижской судоремонтной компании, судовому агенту и собственнику причала. Общий размер долгов превышал 300 тыс. евро. Шашков поблагодарил посольство России в Эстонии за поддержку, "которая сыграла важную роль в решении ситуации".

Паром "Петербург" построен в Германии в 1986 году, он вмещает до 49 вагонов, 50 автотрейлеров и 150 единиц накатной техники, а также может перевозить до 150 пассажиров. Грузовместимость судна составляет 7 тыс. тонн, скорость - 15,8 узлов.