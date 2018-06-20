Европарламент рассмотрит решение кишиневского суда об отмене итогов выборов мэра

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Комитет по иностранным делам Европейского парламента рассмотрит в четверг ситуацию в Кишиневе, где суд отменил результаты выборов мэра. Европарламент в срочном порядке призвал службу внешних действий ЕС представить информацию о ситуации в столице Молдавии, сообщил депутат Европарламента от Румынии Кристиан Преда.

"Ситуация в Кишиневе будет обсуждаться завтра утром Комитетом по иностранным делам Европейского парламента, который в срочном порядке призвал службу внешних действий представить ситуацию, создавшуюся в результате аннулирования судом результатов выборов, на которых победил представитель проевропейской партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе", - написал Преда на своей странице в фейсбуке в среду.

Ранее сообщалось, что глава делегации Евросоюза в Молдавии Петер Михалко выразил обеспокоенность решением суда Кишинева, который признал недействительными результаты выборов мэра молдавской столицы. "Я чрезвычайно обеспокоен тем, что мандат избранного мэра Кишинева не был подтвержден. Все наблюдатели признали результаты выборов в Кишиневе. Волеизъявление народа должно уважаться в любом обществе, которое стремится к демократии. Это европейские ценности", - подчеркнул Михалко.

Ранее Михалко, посол США в Молдавии Джеймс Петтит и другие западные дипломаты признали состоявшиеся выборы мэра Кишинева "корректными и демократичными". Представители Евросоюза неоднократно подчеркивали, что от корректности проведения выборов мэра Кишинева в значительной степени будут зависеть дальнейшие отношения Молдавии с ЕС, в том числе предоставление макрофинансовой помощи на 100 млн евро, которое откладывается на протяжении уже полутора лет.

Накануне суд Кишинева признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева, второй тур которых состоялся 3 июня.

Согласно решению судебной инстанции, оба кандидата в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. За них вели агитацию иностранные граждане, что запрещено законом.

Кроме того, суд признал агитацией в день выборов призывы кандидатов к избирателям активно участвовать в голосовании. В ходе второго тура выборов победу одержал лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе, который набрал 52,57% голосов против 47,43% у кандидата от Партии социалистов Ивана Чебана.

В среду решение суда было обжаловано в Апелляционной палате. Запрос адвокатов А.Нэстасе должен быть рассмотрен в течение трех дней.