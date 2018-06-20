В мире

Европарламент рассмотрит решение кишиневского суда об отмене итогов выборов мэра

Есть обновление от 21:36

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Комитет по иностранным делам Европейского парламента рассмотрит в четверг ситуацию в Кишиневе, где суд отменил результаты выборов мэра. Европарламент в срочном порядке призвал службу внешних действий ЕС представить информацию о ситуации в столице Молдавии, сообщил депутат Европарламента от Румынии Кристиан Преда.

"Ситуация в Кишиневе будет обсуждаться завтра утром Комитетом по иностранным делам Европейского парламента, который в срочном порядке призвал службу внешних действий представить ситуацию, создавшуюся в результате аннулирования судом результатов выборов, на которых победил представитель проевропейской партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе", - написал Преда на своей странице в фейсбуке в среду.

Ранее сообщалось, что глава делегации Евросоюза в Молдавии Петер Михалко выразил обеспокоенность решением суда Кишинева, который признал недействительными результаты выборов мэра молдавской столицы. "Я чрезвычайно обеспокоен тем, что мандат избранного мэра Кишинева не был подтвержден. Все наблюдатели признали результаты выборов в Кишиневе. Волеизъявление народа должно уважаться в любом обществе, которое стремится к демократии. Это европейские ценности", - подчеркнул Михалко.

Ранее Михалко, посол США в Молдавии Джеймс Петтит и другие западные дипломаты признали состоявшиеся выборы мэра Кишинева "корректными и демократичными". Представители Евросоюза неоднократно подчеркивали, что от корректности проведения выборов мэра Кишинева в значительной степени будут зависеть дальнейшие отношения Молдавии с ЕС, в том числе предоставление макрофинансовой помощи на 100 млн евро, которое откладывается на протяжении уже полутора лет.

Накануне суд Кишинева признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева, второй тур которых состоялся 3 июня.

Согласно решению судебной инстанции, оба кандидата в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. За них вели агитацию иностранные граждане, что запрещено законом.

Кроме того, суд признал агитацией в день выборов призывы кандидатов к избирателям активно участвовать в голосовании. В ходе второго тура выборов победу одержал лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе, который набрал 52,57% голосов против 47,43% у кандидата от Партии социалистов Ивана Чебана.

В среду решение суда было обжаловано в Апелляционной палате. Запрос адвокатов А.Нэстасе должен быть рассмотрен в течение трех дней.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЕС, Молдавия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
У арестованной за шпионаж россиянки Цуркан обнаружили румынский паспортУ арестованной за шпионаж россиянки Цуркан обнаружили румынский паспорт
МИД Румынии запросил информацию по этому делу, так как член правления "Интер РАО" является также гражданкой этой страныПодробнее
 Юлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты в 2019 годуЮлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты в 2019 году
Своей первостепенной задачей она считает принятие новой Конституции УкраиныПодробнее
 В Канаде легализовали употребление марихуаныВ Канаде легализовали употребление марихуаны
Любой совершеннолетний гражданин сможет покупать или выращивать каннабис у себя домаПодробнее
 США объявили о выходе из Совета ООН по правам человекаСША объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
Американский постпред обвинила СПЧ в лицемерии и политической предвзятостиПодробнее
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Мизантропия у животных, портрет бога, улучшение красного вина и транспорт для персональных полетовПодробнее
 Илон Маск обвинил сотрудника Tesla в саботажеИлон Маск обвинил сотрудника Tesla в саботаже
Гендиректор компании сообщил, что один из работников внес изменения в программный код и передал внутреннюю информацию третьей сторонеПодробнее
 Украинских пограничников избили в Мариуполе за требование меню на украинском языкеУкраинских пограничников избили в Мариуполе за требование меню на украинском языке
Подполковнику сломали челюсть, но еще сильнее пострадала его коллега - женщина-офицерПодробнее
 Вашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМДВашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМД
США собираются требовать от России полностью соблюдать ДоговорПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 июня6 фото
20 июня
Фотохроника 20 июня
Скачки и шляпки10 фото
20 июня
Скачки и шляпки
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная России по футболу впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мираВ миреУ арестованной за шпионаж россиянки Цуркан обнаружили румынский паспортВ РоссииОбвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в МосквуВ РоссииПосле поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человекВ миреЮлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты Украины в 2019 годуЭкономика"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети

Мелания Трамп пожаловалась охране на угрозы ее сыну от актера Питера Фонды

В Кишиневе прошел митинг протеста против отмены результатов выборов мэра

"Яблоко" не смогло выдвинуть кандидата в мэры Москвы

Трамп во время визита в Великобританию встретится с королевой Елизаветой II

Медведев провел совещание по изменениям в пенсионное законодательство

Европарламент рассмотрит решение кишиневского суда об отмене итогов выборов мэра

Что произошло за день, среда, 20 июня

Гарантированное место сборной России в 1/8 финала ЧМ, экстрадиция в Россию главаря ОПГ Гагиева и румынский паспорт шпионки из "Интер РАО" Подробнее

На аукционе в Париже не нашлось покупателя на рукопись Моцарта за $578 тыс.

Фотохроника 20 июня

Фотохроника 20 июня6 фото

Кембриджский университет разместил инфляционные облигации

Спикер сената Казахстана усомнился в том, что Назарбаев будет избираться в 2020 году

Иран - Испания. Онлайн

Иран - Испания. ОнлайнВ Казани проходит матч второго тура ЧМ-2018 Подробнее

Mail.ru обновил электронную почту и добавил функцию оплаты услуг

Сборная Уругвая победила Саудовскую Аравию и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Уругвая победила Саудовскую Аравию и вышла в плей-офф ЧМ-2018Таким образом. группа А досрочно делегировала в 1/8 финала Россию и Уругвай Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
BПортугалия Португалия1 : 0Матч завершенМарокко МароккоМатч завершенРоналду (4)подробнееAУругвай Уругвай1 : 0Матч завершенСаудовская Аравия Саудовская АравияМатч завершенСуарес (23)подробнееBИ.Р. Иран И.Р. Иран0 : 0Идет второй таймИспания ИспанияИдет второй таймонлайн