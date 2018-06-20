Спикер сената Казахстана усомнился в том, что Назарбаев будет избираться в 2020 году

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что действующий глава страны Нурсултан Назарбаев не будет участвовать в президентской гонке в 2020 году.

"Честно говоря, я не думаю, что президент Назарбаев будет баллотироваться на выборах президента в 2020 году, потому что он очень мудрый человек, абсолютно рационален, и я думаю, что в 2020 у нас будут президентские выборы с другими кандидатами, за исключением президента Назарбаева", - сказал Токаев в эфире программы "Би-би-си", опубликованной на сайте телерадиовещательной организации.

Токаев подчеркнул, что это его "личное мнение".

"Это мое личное мнение. (...) Конечно, это его право, будет ли он баллотироваться или нет, но мне нужно чётко пояснить, что я не верю, что он будет участвовать", - отметил спикер верхней палаты парламента Казахстана.

На вопрос ведущего Токаеву будет ли он сам принимать участие в предстоящих президентских выборах, спикер ответил: "Нет, я бы так не сказал".

Кроме того, по мнению председателя сената, "даже если президент Назарбаев не станет президентом этой страны (после 2020 года - ИФ-К), он будет иметь огромное влияние на политику, будь то внешняя политика или внутренняя".

В Казахстане согласно Конституции в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента страны, а также его смерти полномочия президента Республики на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента.