Трамп во время визита в Великобританию встретится с королевой Елизаветой II

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с королевой Великобритании Елизаветой II во время визита в Соединенное Королевство в июле, рассказал телеканалу Sky News посол США в Лондоне Роберт Вуд Джонсон.

"Встреча с Ее Величеством - это самое важное. Она - глава государства, и, конечно, президент хочет этого", - заявил дипломат.

Точный план приезда Трампа в Великобританию еще не проработан до конца, но в нем будет фигурировать встреча с Елизаветой II, подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что встречу планируется провести в Виндзорском замке.

Этот визит проводится не по приглашению королевского дома Великобритании, поэтому встреча Трампа и королевы Елизаветы II не является обязательной.

Президент Трамп прибудет в Великобританию 13 июля, это будет его первый визит в королевство в качестве главы американского государства. Ранее президент США уже переносил запланированный визит в Лондон из-за массовых протестов против его политики.