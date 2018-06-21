Двое абхазских студентов спасли в море девушку, но утонули сами

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В пригороде Сухума двое студентов Абхазского госуниверситета утонули в Черном море.

По рассказам очевидцев, сначала в водоворот попала девушка, но друзья сумели ее спасти. Однако после этого они сами оказались в центре водной воронки и не смогли выплыть.

В поисковой операции абхазского МЧС были задействованы водолазы, катера и вертолет.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям республики Мизан Ломия, водолазы обнаружили в море тела утонувших юношей близ устья Келасура. В МЧС отметили, что не первый подобный инцидент в районе устья этой реки.