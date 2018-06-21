В мире

Двое абхазских студентов спасли в море девушку, но утонули сами

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В пригороде Сухума двое студентов Абхазского госуниверситета утонули в Черном море.

По рассказам очевидцев, сначала в водоворот попала девушка, но друзья сумели ее спасти. Однако после этого они сами оказались в центре водной воронки и не смогли выплыть.

В поисковой операции абхазского МЧС были задействованы водолазы, катера и вертолет.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям республики Мизан Ломия, водолазы обнаружили в море тела утонувших юношей близ устья Келасура. В МЧС отметили, что не первый подобный инцидент в районе устья этой реки.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сухум
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Трамп объявил о стремлении "поладить" с РоссиейТрамп объявил о стремлении "поладить" с Россией
Президент США сделал заявление в преддверии возможной встречи с ПутинымПодробнее
 В Лондоне обеспокоились возможностью встречи Путина и ТрампаВ Лондоне обеспокоились возможностью встречи Путина и Трампа
Президенты могут встретиться до саммита НАТОПодробнее
 У арестованной за шпионаж россиянки Цуркан обнаружили румынский паспортУ арестованной за шпионаж россиянки Цуркан обнаружили румынский паспорт
МИД Румынии запросил информацию по этому делу, так как член правления "Интер РАО" является также гражданкой этой страныПодробнее
 Юлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты в 2019 годуЮлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты в 2019 году
Своей первостепенной задачей она считает принятие новой Конституции УкраиныПодробнее
В Канаде легализовали употребление марихуаныВ Канаде легализовали употребление марихуаны
Любой совершеннолетний гражданин сможет покупать или выращивать каннабис у себя домаПодробнее
 США объявили о выходе из Совета ООН по правам человекаСША объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
Американский постпред обвинила СПЧ в лицемерии и политической предвзятостиПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Мизантропия у животных, портрет бога, улучшение красного вина и транспорт для персональных полетовПодробнее
 Илон Маск обвинил сотрудника Tesla в саботажеИлон Маск обвинил сотрудника Tesla в саботаже
Гендиректор компании сообщил, что один из работников внес изменения в программный код и передал внутреннюю информацию третьей сторонеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 июня6 фото
20 июня
Фотохроника 20 июня
Скачки и шляпки10 фото
20 июня
Скачки и шляпки
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: четверг, 21 июняВ миреТрамп объявил о стремлении "поладить" с РоссиейВ РоссииВерховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митинговСпортСборная Испании обыграла команду Ирана в матче ЧМ-2018В РоссииПосле поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человекВ миреЮлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты Украины в 2019 году

В "Лужниках" нашли пожарные датчики, несущие угрозу системе фиксации гола

Товарные пломбы XV века найдены при перекладке коммуникаций в центре Москвы

Сирийские войска начали операцию на юге страны

Председатель комитета Госдумы Дегтярев выдвинулся кандидатом в мэры Москвы

Болельщики из Китая перепутали Волгоград с Вологдой

Двое абхазских студентов спасли в море девушку, но утонули сами

Болельщик сборной Исландии госпитализирован в Волгограде с инфарктом

Политолог рассказал, как Трамп бросил конфеты Меркель на саммите G7

Госдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 год

На первом месте по объему дополнительно выделенных из бюджета средств оказались автомобилестроители Подробнее

Футбольную рок-оперу представят в Екатеринбурге

Определены сроки ПМЭФ-2019

Рубль снизился к доллару и евро на фоне ситуации с ценами на нефть

Мосгорсуд перенес рассмотрение кассации Генпрокуратуры на приговор Пирумову

Крокодила Гену, жившего в мясном отделе камчатского рынка, отправят в зоопарк

Рынок акций открылся снижением индекса РТС на 0,2% и ростом МосБиржи на 0,1%

Салах опроверг сообщения о конфликте в сборной Египта по футболу

Daimler предупредил о снижении продаж из-за торгового спора США и КНР

В Гродненской области Белоруссии зафиксирована рекордная за 70 лет засуха

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 21 июня выросли

Правительство опубликовало поправки об упрощении процедуры возмещения НДС

Советник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФ

Советник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФИсточники в Вашингтоне сообщают, что Джон Болтон может приехать в Москву уже на следующей неделе Подробнее

Создатель Telegram Дуров получил премию Союза журналистов Казахстана

Его наградили за принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в переписку граждан Подробнее

"Мегафон" впервые в истории показал отрицательный свободный денежный поток

Nasdaq в среду вырос до рекорда вслед за акциями Facebook

"Мегафон" и "Билайн" заморозили бренд "Евросеть"

"Роснефть" пообещала не допустить резкого роста цен на своих АЗС

В Южной Корее сообщили о скором визите Помпео в КНДР

АФК "Система" продала свою 10%-ную долю в индийской Reliance

Нефть Brent подешевела до $74,74 за баррель

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
CДания Дания– : –15:00Австралия Австралия15:00CФранция Франция– : –18:00Перу Перу18:00DАргентина Аргентина– : –21:00Хорватия Хорватия21:00