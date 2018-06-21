В Литве собрались рассекретить список тех, кто сотрудничал с КГБ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сейм Литвы согласился на рассмотрение инициативы предать огласке фамилии бывших сотрудников КГБ, сделавших признание о сотрудничестве с этой организацией.

Инициативу внесла партия "Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей" (ИАПЛ - СХС).

"За" в четверг проголосовало 55 парламентариев, "против" - 34, девять воздержались. Решение поддержало большинство "аграриев", парламентариев ИАПЛ, членов фракции партии "Порядок и справедливость", по несколько социал-демократов и социал-трудовиков. Против голосовали преимущественно консерваторы и либералы.

Теперь проект рассмотрят профильные комитеты сейма. Вернуться к этому вопросу парламент планирует на осенней сессии.

В соответствии с проектом ИАПЛ - СХС, предлагается обнародовать содержащиеся в настоящее время государством в тайне фамилии бывших сотрудников КГБ.