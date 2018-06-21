Конгрессменам придется раскрывать данные о вложениях в криптовалюты

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Члены Палаты представителей Конгресса США должны будут раскрывать данные о вложениях в биткойны и другие криптовалюты, если они превышают $1 тысячу, объявил комитет по этике нижней палаты.

"В частности, комитет постановил, что для целей раскрытия финансовой информации криптовалюты следует считать "другими формами ценных бумаг", и как следствие, информация о них должна раскрываться как в ежегодной декларации о доходах, так и в периодических декларациях о доходах, публикуемых в течение года", - говорится в сообщении комитета по этике.

Кроме того, конгрессмены теперь обязаны в течение 45 дней сообщать о любых сделках с криптоактивами на сумму свыше $1 тыс., пишет The Wall Street Journal.

Комитет по этике настоятельно рекомендовал всем членам Палаты представителей, которые подумывают об инвестициях в криптовалюты или участии в ICO (первичном размещении токенов), предварительно проконсультироваться с юристами и другими экспертами Конгресса.

Между тем власти США пока не пришли к единому мнению о том, к какой категории активов следует причислить токены и основные криптовалюты.