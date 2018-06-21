Законопроект ЕС обяжет онлайн-платформы фильтровать пиратский контент и платить издателям

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Комитет по правовым вопросам Европейского парламента проголосовал в пользу принятия проекта директивы об авторском праве, сообщается в четверг на сайте Европарламента.

За принятие проекта директивы проголосовали 14 евродепутатов, девять высказались против него и еще двое воздержались. "Комитет поставил перед собой цель - обеспечить в сети Интернет соблюдение широко признаваемых принципов, присущих авторскому праву", - отмечается в сообщении на сайте Европарламента.

По данным телеканала CNN, в случае окончательного одобрения директивы такие крупные онлайн-платформы, как Youtube, Google и Facebook будут обязаны проверять информацию, которая публикуется пользователями, на возможное нарушение авторских прав. В соответствии со статьей 13 проекта документа, доступ к контенту, нарушающему права авторов, может быть заблокирован.

В свою очередь, Би-би-си сообщает, что онлайн-платформы будут вынуждены проверять посредством специальных фильтров весь публикуемый контент - тексты, музыку, фрагменты из новостных заметок и изображения.

При этом статья 11 проекта устанавливает сборы, которые онлайн-платформы будут обязаны выплачивать в пользу правообладателя в случае использования фрагментов его текста. В том числе, речь идет о новостных публикациях. "Законопроект, который был одобрен в среду комитетом Европарламента, вынудит такие большие компании, как Google, уплачивать сборы за показ фрагментов новостей", - отмечает телеканал.

"Это голосование представляет собой первый шаг в рамках предварительной процедуры по принятию законопроектов об авторском праве, которые будут решать проблемы, существующие в современном интернете. Последние законы, относящиеся к регулированию авторских прав (на уровне Евросоюза - ИФ), были приняты 17 лет назад, и сегодня интернет стал совсем другим по сравнению с 2001 годом", - сказал депутат Европарламента от Германии Аксель Восс.

"Проект директивы об авторском праве в рамках единого рынка ЕС нацелен на то, чтобы артисты, особенно малоизвестные, например, музыканты, а также издатели новостей, авторы и исполнители получали выгоду от использования интернета (от распространения своих произведений - ИФ) в 21 веке", - подчеркивается на сайте Европарламента.

Одобрение проекта директивы со стороны комитета по правовым вопросам стало первым шагом в направлении принятия этого законопроекта, после чего будет проведено пленарное заседание Европарламента. За пленарным заседанием последуют трехсторонние переговоры Еврокомиссии, Европарламента и Совета ЕС. "Решение о начале переговоров будет объявлено на открытии пленарной сессии Европарламента 2 июля", - говорится в размещенном на сайте парламента ЕС сообщении.

Первая версия проекта директивы была предложена Еврокомиссией еще 14 сентября 2016 года, однако голосование по документу состоялось только сейчас.

Принятие директивы может стать первым серьезным изменением в регулировании авторского права на уровне Евросоюза с 2001 года. Эксперты в области права считают, что защита авторских прав на уровне ЕС по-прежнему находится на стадии формирования, а большинство вопросов защиты интеллектуальной собственности решаются посредством применения национальных норм стран-членов ЕС.