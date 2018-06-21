Около 40% американцев увидели перспективу улучшения отношений США с РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Около 40% американцев предположили, что в следующем году отношения США и России, а также США и Северной Кореи улучшатся, сообщает в четверг AP со ссылкой на совместный опрос исследовательского центра NORC.

Вместе с тем примерно 26% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.

Вместе с тем около половины (46%) американцев ожидают, что в ближайший год отношения США и их традиционных союзников, таких как Канада или Великобритания, ухудшатся. Всего 20% опрошенных американцев ожидают, что отношения, наоборот, улучшатся.

В целом американцы настроены пессимистично относительно репутации США в мире. Так, почти половина опрошенных сочли, что она в следующем году ухудшится, тогда как четверть опрошенных настроена оптимистично.

Опрос проводился 13-18 июня среди 1 100 совершеннолетних американцев.