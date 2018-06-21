Закупка Эстонией корейских самоходок станет для нее третьей за 10 лет крупнейшей сделкой

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Директор Центра оборонных инвестиций Эстонии полковник Рауно Сирк и руководители корейской организации поддержки торговли и инвестиций и компании оборонной промышленности Hanhwa Land Systems Син Донджун и Сон Джэль подпишут во вторник договор о закупке 12 самоходных артиллерийских установок K-9 Thunder ("Гром").

Как сообщила в четверг пресс-служба Центра, стоимость закупки бывших в употреблении систем около 40 млн евро, первая установка должна поступить в Эстонию в 2021 году.

Сделка является одной из трех крупнейших закупок для Сил обороны в нынешнем десятилетии и является важным шагом по созданию маневренных бронесил.

Дальность стрельбы САУ, калибр которых составляет 155 мм, превышает 40 км. Установка способна покинуть позицию уже через 30 секунд после начала стрельбы. K9 весит 47 тонн, может двигаться со скоростью до 65 км/ч, боевой расчет состоит из пяти человек.

Демонстрация самоходных орудий состоялась в военном городке в Тапа, сообщила 2 марта пресс-служба Сил обороны.

В настоящее время артиллерийский батальон 1-й пехотной бригады Сил обороны использует гаубицы FH70 калибром 155 мм, а также гаубицы Д-30 калибром 122 мм.