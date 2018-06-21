Пылевой шторм на Марсе достиг планетарных масштабов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Пылевой шторм на Марсе охватил всю планету, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

Пылевая буря, начавшись 1 июня в Долине Настойчивости, за несколько дней распространилась на территорию площадью 18 млн кв. км.

К 10 июня уровень непрозрачности атмосферы достиг 10,8 тау (единица измерения - чем ниже показатель, тем выше прозрачность). Из-за шторма пришлось приостановить научные операции, проводимые с помощью марсохода "Оппортьюнити", который питается от солнечных батарей. Его перевели в режим сохранения работы.

После этого пылевая буря добралась и до марсохода "Кьюриосити", работающем на другой части планеты. В районе кратера Гейла, где он находится, уровень непрозрачности атмосферы достиг наивысшего значения за всю историю миссии - 8 тау. Однако "Кьюриосити" в качестве источника энергии использует радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ). Предполагается, что марисанский шторм не должен помешать передавать ему данные на Землю.

Ученые с помощью "Кьюриосити" рассчитывают узнать, почему одни пылевые бури увеличиваются до планетарных масштабов и длятся месяцами, а другие затихают через неделю. В сборе данных также будут задействованы зонды, работающие на орбите вокруг Марса.