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Латвия запретила обучение на русском языке в частных вузах и колледжах

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сейм Латвии принял в четверг в окончательном чтении поправки к закону о вузах, предусматривающие запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

Министерство образования и науки предлагает разрешить вузам и колледжам, реализующим программы обучения на языке, не отвечающем условиям закона о вузах, продолжить их реализацию до окончания срока аккредитации этих программ. Однако после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы не будет разрешен.

Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается осуществлять обучение по таким программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).

Министерство обосновывает свое предложение тем, что с учетом поправок к закону об образовании в связи с реализацией программ обучения на этапе среднего образования необходимо установить четкие условия в отношении языка программ обучения в вузах и колледжах.

Так как государство регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, оно вправе также устанавливать, на каком языке реализуются эти программы, считает министерство.

Как пояснили информагентству BNS в Минобрнауки, изменения, которые регулируют языки преподавания в частных вузах, следуют из недавно утвержденных поправок к закону об образовании, предусматривающих постепенный переход на обучение только на государственном языке в средней школе. До сих пор закон о вузах регулировал использование языков только в государственных вузах, но, так как высшее образование является делегированной государством функцией, такие же изменения необходимы и в частных вузах.

Обучение в университетах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях - для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба длится более шести месяцев.

Ранее президент Латвийской ассоциации частных вузов, ректор высшей школы бизнеса "Туриба" Алдис Бауманис заявил агентству BNS, что поправки отрицательно повлияют на экспорт высшего образования - количество иностранных студентов уменьшится, а с ним и доходы бюджета. Он расценивает это решение как непродуманное и принятое в предвыборный период.

Примерно треть студентов частных вузов учились в прошлом году в Латвии на русском языке.

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Теги: Латвия
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