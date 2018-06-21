Индонезия и Вьетнам нашли грибок и сорняк в российской пшенице

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Индонезия и Вьетнам, являющиеся крупными покупателями российского зерна, обнаружили грибок и сорняк в пшенице из РФ.

Как сообщает Россельхознадзор, в июне в службу поступили две нотификации от уполномоченных органов Индонезии и Вьетнама о выявлении в партиях российской пшеницы твердой головни (грибок) и полевого бодяка (сорняк), которые являются карантинными объектами для этих стран, но при этом не карантинными для РФ.

По этим фактам Россельхознадзор проводит проверку. В ближайшее время планируется выезд комиссии службы в Индонезию и Вьетнам.

Россельхознадзор обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения карантинных фитосанитарных требований стран-импортеров российского зерна, а также требований в сфере качества и безопасности.

По мнению ведомства, игнорирование этих требований, а также неэффективное противодействие болезням растений и сорнякам может иметь негативные последствия для наращивания экспортного потенциала российского зерна.