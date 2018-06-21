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Помпео запланировал встречи с представителями правительства КНДР

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео собирается провести встречи с представителями правительства КНДР для реализации итогов саммита лидеров двух стран в Сингапуре, даты встреч пока не определены, сообщила официальный представитель госдепа Хизер Нойерт.

"Госсекретарь Помпео встретится с ними и будет разговаривать с ними (представителями правительства Северной Кореи-ИФ) как можно скорее по дате, чтобы попытаться реализовать результаты саммита США-КНДР. На данный момент мы не можем сообщить о датах каких-либо встреч или поездок", - сказала она журналистам в четверг.

Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на заявление парламентария Пак Чжэ Вона от "Партии мира и демократии" Южной Кореи сообщили, что Помпео может нанести визит в КНДР в ближайшие выходные дни или же на следующей неделе.

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Теги: США, КНДР
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