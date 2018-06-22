В ООН рассмотрят проект резолюции о выводе военных РФ из Приднестровья

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Генеральная ассамблея ООН рассмотрит в пятницу вопрос о выводе российских войск из Приднестровья, сообщил ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновски.

По его словам, по инициативе Молдавии, проект резолюции зарегистрирован в Секретариате ООН и будет рассмотрен на заседании 22 июня.

"Проект резолюции называется "О полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова". Надеемся, что государства-члены ООН поддержат нас и проявят солидарность с Молдавией", - сказал Ульяновски на брифинге в пятницу.

В Москве ранее назвали документ контрпродуктивным. "Ничего более контрпродуктивного и провокационного придумать невозможно", - сказал ранее "Интерфаксу" замглавы МИД РФ, статс-секретарь Григорий Карасин.

По словам замминистра, "это только обостряет эмоции и мешает спокойному развитию процесса урегулирования Приднестровской проблемы".