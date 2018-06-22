Несколько рабочих пострадали от взрыва на заводе в Бобруйске

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в четверг вечером в одном из цехов деревообрабатывающего предприятия "ФанДОК" в белорусском Бобруйске, есть пострадавшие, сообщила официальный представитель Управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк.

"Около 19 часов в цеху выпуска древесно-стружечной плиты произошел взрыв, повлекший возгорание. На момент взрыва в производственном помещении находились работники. Один рабочий, 1995 года рождения, с ожогами доставлен в больницу", - написала Соленюк в фейсбуке.

От взрывной волны также пострадали две женщины. "Их осмотрели медицинские работники, их жизни ничего не угрожает", - добавила представитель СК.

В свою очередь в управлении Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии по Могилевской области проинформировали, что взрыв предположительно произошел из-за сбоя в работе оборудования.

"Устанавливаются обстоятельства произошедшего. После обеспечения безопасного доступа к оборудованию оно будет тщательно осмотрено. В последующем специалистами будет устанавливаться причина взрыва", - говорится в сообщении областного управления ГКСЭ.

ОАО "ФанДОК" - одно из старейших предприятий Бобруйска, занимается деревообработкой и производством мебели.