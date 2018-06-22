Экс-главкома литовской армии оштрафовали за езду в пьяном виде

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Участковый суд Вильнюсского региона в пятницу признал виновным в вождении в нетрезвом виде бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Литвы Валдаса Туткуса.

Генералу запаса также запрещено два года водить любые транспортные средства, кроме того, конфискован его автомобиль Subaru Legacy, который был приобретен с правом выкупа.

Представитель суда Лайма Матулите сказала BNS, что Туткус просил освободить его от уголовной ответственности и отпустить на поруки, однако судья Вайда Синкявичене не согласилась.

"Не отпустили на поруки, потому что он уже один раз был наказан за вождение в нетрезвом состоянии, кроме того, за год его восемь раз штрафовали в административном порядке за нарушения Правил дорожного движения", - сказала BNS Матулите.

Полиция задержала Туткуса в Вильнюсском районе 16 апреля вечером, у него в крови было 1,76 промилле алкоголя.