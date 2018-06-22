Трамп поставил США в пример миграционное законодательство Мексики

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал серьезным подход Мексики к миграционному законодательству, отметив, что в Соединенных Штатах эти законы неэффективны.

"80% мексиканского экспорта приходится на Соединенные Штаты. Они полностью полагаются на нас, что меня устраивает. Но в то же время у них сильные миграционные законы. В США же жалкие, слабые и неэффективные миграционные законы, и демократы отказываются помогать нам их исправлять. Мы поговорим с Мексикой!" - написал Трамп в твиттере.

Трамп проводит политику по борьбе с незаконной миграцией на южной границе США с момента своего избрания.

Он ранее заявлял, что считает миграционное законодательство США "худшим в мире". "Наше иммиграционное законодательство самое слабое... Демократы сделают все, чтобы это не менялось, и будут чинить препятствия (на пути изменений законодательства в сфере иммиграции - ИФ). Они хотят открыть границы США, что означает рост преступности", - заявлял Трамп.

Также президент Соединенных Штатов неоднократно критиковал ситуацию с беженцами в Европе, подчеркнув, что он не хочет, чтобы США превратились в лагерь для беженцев.