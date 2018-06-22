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Суд в США обязал полицию получать ордеры для доступа к геолокации смартфонов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд США в пятницу постановил, что правоохранительные органы не имеют права получать доступ к данным о местоположении смартфонов без соответствующего ордера, сообщает агентство Bloomberg.

Коллегия судей под председательством Джона Робертса четырьмя голосами из пяти приняла решение, что важно сохранить гарантии соблюдения Четвертой поправки к Конституции США о недопустимости вмешательства государственных органов в частную жизнь без особой необходимости.

"Мы отказались гарантировать государству беспрепятственный доступ к базам данных операторов беспроводной связи для получения информации о местоположении клиентов", - говорится в решении суда.

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Теги: США
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