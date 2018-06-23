Грузовик "Прогресс" скорректировал орбиту МКС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российский Центр управления полетами (ЦУП) приподнял орбиту Международной космической станции, сообщает Роскосмос.

"Для выполнения манёвра в 11:15 по Москве были включены двигатели ТГК "Прогресс МС-08", пристыкованного к МКС. Время работы двигателей составило 208 сек. В результате станция получила приращение скорости на 0,42 м/сек", - говорится в сообщении.

При этом минимальная высота над поверхностью Земли составила 403,7 км максимальная - 421,2 км, период обращения - 92,60 мин.

Целью проведения коррекции стало формирование баллистических условий для выведения на орбиту транспортного грузового корабля "Прогресс МС-09".

Коррекция орбиты станции планировалась 21 июня. Однако была перенесена из-за угрозы столкновения МКС с отработавшим американским спутником.