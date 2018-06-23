США запустят межконтинентальную ракету с атомной подлодки

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пентагон в ночь на воскресенье по московскому времени может осуществить с одной из стратегических атомных подводных лодок класса "Огайо" пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Трайдент-2", следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

Согласно этим данным, в связи с пуском закрыт морской район к западу от полуострова Флорида в Мексиканском заливе, а также к западу от Анголы в южной части Атлантики.

В конце марта нынешнего года атомная подводная лодка ВМС США "Небраска" из района вблизи калифорнийского побережья США осуществила два пуска межконтинентальных баллистических ракет "Трайдент-2".

Согласно открытым данным, американская трёхступенчатая баллистическая ракета (БРПЛ) "Трайдент-2", которой оснащены атомные подводные ракетоносцы ВМС США, имеет максимальную дальность 11,3 тыс. км и разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения, оснащёнными термоядерными зарядами с мощностью 475 и 100 килотонн. Благодаря высокой точности БРПЛ способны эффективно поражать малоразмерные и высокозащищённые цели, в том числе углублённые бункеры и шахтные пусковые установки МБР.