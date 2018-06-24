Бегунья незаконно пересекла границу Канады и США

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Француженка Седелла Роман во время пробежки незаконно пересекла границу Канады и США и была задержана, сообщила BBC News.

19-летняя гражданка Франции гостила у своей матери в канадской провинции Британская Колумбия. 21 мая она отправилась на пробежку. Через некоторое время она остановилась, чтобы сделать фотографии. В этот момент ее заметили два американских пограничника. Ее задержали за пересечение границы штата Вашингтон.

По словам Роман, офицеры пограничной службы утверждали, что она незаконно пересекла границу. Она отвечала, что сделала это непреднамеренно. По мнению француженки, ей должны были сделать предупреждение или, в хужшем случае, оштрафовать.

Теперь Роман предстанет перед судом.